Particuliere woningeigenaren in Groningen kunnen sinds maandag 9.00 uur een subsidie van maximaal 10.000 euro aanvragen bij het het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Zowel bij het onlineloket als voor de gemeentehuizen is grote drukte ontstaan, tot onvrede van de aanvragers. Velen vrezen achter het net te vissen.

Voor woningeigenaren in het aardbevingsgebied die geen onderdeel zijn van het versterkingsprogramma is een bedrag van 220,8 miljoen euro beschikbaar. Dat zou betekenen dat 22.080 huishoudens in de postcodegebieden 9679, 9681 en 9682 kans maken op het bedrag.

Rond 9.00 uur had het onlineloket te maken met 50.000 wachtenden in de rij, al dan niet door mensen die op meerdere apparaten tegelijk inloggen, zei SNN-directeur Marjan Dol eerder op de dag tegen RTV Noord. Op foto's van de regionale zender is verder te zien dat er zich lange rijen voor gemeentehuizen hebben gevormd, onder meer in Hoogezand, Winsum en Scheemda.

Volgens het SNN worden aanvragen "automatisch op volgorde van binnenkomst behandeld", tot groot ongenoegen van de Groningers. NU.nl ontving meerdere boze mails over de gang van zaken, onder meer omdat de toegang tot het zogenoemde eLoket op momenten onderbroken werd. Hierdoor werden aanvragers achter in de rij teruggezet. Het SNN probeert dit te herstellen.