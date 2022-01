De natuurrampen van het afgelopen jaar zorgen bij verzekeraars voor een rekening van 120 miljard dollar (zo'n 106 miljard euro), maakte Munich Re maandag bekend. Daarmee is 2021 het op een na duurste jaar voor verzekeraars, na 2017. Toen zorgde het grote aantal orkanen voor een schadepost van 146 miljard dollar.

Het afgelopen jaar valt met 120 miljard dollar voor rekening van verzekeraars duurder uit dan verwacht. Eerder ging Swiss Re, 's werelds grootste herverzekeraar, nog uit van een bedrag van 105 miljard dollar.

In 2021 kreeg de wereld onder meer te maken met extreem weer, zoals de periode van extreme kou in de Amerikaanse staat Texas en de orkaan Ida. Deze natuurrampen zorgden respectievelijk voor schadeposten van 36 en 15 miljard dollar. Europa had te kampen met miljarden euro's kostende overstromingen.

Munich Re gaat ervan uit dat extreem weer in de toekomst vanwege klimaatverandering eerder regel dan uitzondering is.

De totale kosten van natuurrampen, dus met de kosten die niet voor rekening van verzekeraars komen erbij opgeteld, kwamen in 2021 uit op 280 miljard. De kosten van natuurrampen en extreem weer lagen het jaar ervoor nog op 210 miljard dollar, terwijl het bedrag in 2019 uitkwam op 166 miljard dollar.