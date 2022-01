Royal FloraHolland, de grootste bloemenveiling ter wereld, boekte het afgelopen jaar een recordomzet van 5,6 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro meer dan in het vorige recordjaar 2019. De recordomzet is volledig te danken aan het feit dat de prijzen 20 procent stegen, want het aantal verkochte bloemen daalde juist tegenover 2019.

De bloemenveiling verkocht in 2021 12,1 miljard bloemen, tegenover 12,3 miljard in 2019. En in vergelijking met 2020 steeg het aantal verkochte bloemen maar met 3 procent.

Toch lag de omzet fors hoger. Sinds het dieptepunt als gevolg van de coronacrisis gingen de bloemenprijzen flink omhoog en ondertussen betalen we gemiddeld 20 procent meer dan in 2019. Veel bloemen komen uit Afrika en daar zijn de transportkosten fors gestegen sinds de coronacrisis. Ook de hoge energieprijzen hebben invloed op de prijzen, omdat in kassen gekweekte bloemen veel warmte nodig hebben.

Maar die prijsstijgingen weerhouden Nederlanders er niet van om bloemen of planten aan te schaffen. "Nu er meer thuisgewerkt wordt door de coronacrisis, gaan mensen ook meer investeren in hun eigen huis", legt een woordvoerder van Royal FloraHolland uit. "Er werden het afgelopen jaar ook meer tuinplanten gekocht, wat erop wijst dat mensen meer met de inrichting van hun huis en tuin bezig zijn."