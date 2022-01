Supermarkten vermoeden dat de leveranciers van grote A-merken hun prijzen meer willen verhogen dan de inflatie rechtvaardigt. Met de prijsstijgingen zouden de leveranciers hun winstmarges willen opkrikken, schrijft Het Financieele Dagblad (FD).

De onderhandelingen tussen de supermarkten en hun leveranciers verlopen door de hoge inflatie een stuk feller dan voorheen, schrijft de krant. In Nederland was de inflatie in december 6,4 procent, het hoogst in bijna veertig jaar.

Maar volgens supermarkten verhogen producenten hun prijzen extra, om meer te verdienen. "In enkele gesprekken merken we dit jaar dat grotere A-merkleveranciers extra prijsverhogingen willen doorvoeren", zegt een woordvoerder van Albert Heijn tegen het FD.

Een rondgang van de krant langs andere supermarktketens bevestigt dat beeld, al noemen die geen namen.

Rabobank-econoom Sebastiaan Schreijen schat dat de producenten hun verkoopprijzen gemiddeld 9 procent tot 10 procent moeten verhogen om de kostenstijgingen te dekken. "Dat is ongekend." Dat consumenten moeten opdraaien voor een deel van de prijsstijging is onvermijdelijk, aldus Schreijen.

"Pieken in de prijzen van energie of grondstoffen hebben we vaker gezien", zegt de econoom. "Maar die gaan meestal niet hand in hand. Nu wel, en op alle terreinen: van transportkosten tot verpakkingsmateriaal en personeel."