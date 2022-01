De onrustige situatie in Kazachstan heeft voor een stijging van de olieprijzen gezorgd. Deze week steeg de prijs van een vat Brentolie met 5 procent naar 83 dollar (zo'n 73 euro). Dat is het hoogste prijsniveau sinds de prijsdaling die eind november werd ingezet vanwege de vrees voor de omikronvariant van het coronavirus.

Kazachstan staat te boek als een van de grootste olieproducenten in Centraal-Azië. Het land was in 2020 nog goed voor het oppompen van gemiddeld 1,8 miljoen vaten olie per dag. Investeerders vrezen dat de chaos in het land voor problemen zorgt in de bevoorrading.

Volgens verschillende marktkenners is de productie van olie in het land door de onrusten "aangetast", al gaat de productie in de grootste velden van het land vooralsnog door.

De uraniummarkt lijkt beter bestand tegen de problemen, hoewel Kazachstan de op een na grootste producent van uranium ter wereld is. De uraniummijnen van het land bevinden zich in afgelegen gebied in het zuiden. De protesten hebben de winning ervan nauwelijks geraakt.

In het Centraal-Aziatische land, dat aangesloten is bij het olieverbond OPEC+, braken afgelopen week grootschalige rellen uit. Dat gebeurde nadat de regering de brandstofprijzen had verhoogd. Betogers bestormden overheidsgebouwen in Almaty, de grootste stad van het land.