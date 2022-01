Royal Caribbean Cruises heeft een aantal cruises uitgesteld vanwege de wereldwijd oplopende aantallen coronabesmettingen als gevolg van de omikronvariant. Onder meer Symphony of the Seas, het grootste cruiseschip ter wereld, vaart voorlopig niet uit.

Eerder deze week was Royal Caribbean Cruises genoodzaakt om de cruise van Spectrum of the Seas af te zeggen, nadat was gebleken dat negen opvarenden in nauw contact waren geweest met een besmette persoon in Hongkong.

Naast Symphony of the Seas blijven ook Serenade of the Seas en Jewel of the Seas tijdelijk liggen, terwijl de terugkeer van Vision of the Seas is uitgesteld tot maart.

Royal Caribbean Cruises betreurt de ontstane situatie, maar zegt dat de beslissing met "de grootst mogelijk zorg" is genomen.