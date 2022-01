De financiële steun die Nederland aan Curaçao geeft voor de opvang van vluchtelingen is tijdelijk stopgezet. Dat heeft demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) besloten vanwege de manier waarop het land met Venezolaanse vluchtelingen omgaat, meldt NRC vrijdag.

Veel Venezolanen zijn gevlucht naar het nabijgelegen Curaçao vanwege de onzekere situatie in het eigen land. De vluchtelingen worden opgevangen in de SDKK-gevangenis (foto), waarbij Nederland Curaçao helpt met financiële steun.

Uit een rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International bleek vorig jaar dat vluchtelingen in een aantal gevallen slecht zijn behandeld. Zo zouden acht kinderen van hun ouders zijn gescheiden en zijn teruggestuurd naar Venezuela, zonder dat de ouders dit wisten. Ook zou een deel van het detentiepersoneel de Venezolanen naakt kikkersprongen laten maken, schreef Amnesty afgelopen oktober in zijn rapport.

Ook op het gebied van onder meer medische zorg, passende huisregels en opleiding van personeel schiet het land, dat onderdeel is van het Koninkrijk der Nederlanden, tekort. Daarom weigert Knops voorlopig extra geld over te maken. Om welk bedrag het gaat, is niet duidelijk.

Curaçao kan het geld alsnog krijgen, maar zal daarvoor met plannen moeten komen om de situatie te verbeteren, schrijft Knops in een brief aan de Tweede Kamer.