Groningse huiseigenaren kunnen vanaf maandag maximaal 10.000 euro subsidie aanvragen voor het verbeteren van hun woning. Het gaat om Groningers in het gebied waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van de gaswinning. In totaal is ruim 220 miljoen euro beschikbaar. Het loket gaat open op een opvallend moment: donderdag werd bekend dat dit jaar extra gas wordt opgepompt.

De subsidie is vanaf maandag 9.00 uur aan te vragen bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). De verwachting is dat het storm zal lopen met aanvragen. Bij een eerdere subsidieronde, waarbij 75 miljoen euro beschikbaar gesteld was, was de pot snel leeg.

Door de gaswinning in Groningen hebben veel woningen schade opgelopen. Het Rijk komt daarom met deze subsidie, die de bewoners kunnen gebruiken om bijvoorbeeld achterstallig onderhoud te plegen of op een andere manier hun woning te verbeteren.

Donderdag werd bekend dat tot september 2022 waarschijnlijk dubbel zoveel gas wordt opgepompt dan aanvankelijk gepland. Dit tot ergernis van omwonenden. Plannen voor een extra subsidieronde zijn er niet.

Wel wijst een woordvoerder erop dat de schade die aardbevingen veroorzaken sowieso moet worden vergoed door de NAM, die verantwoordelijk is voor de gaswinning in het gebied. Als er geen strenge winters komen, stopt de Groningse gaswinning in september.