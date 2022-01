De inflatie in Nederland is vorige maand doorgestegen naar 6,4 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, blijkt vrijdag uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens de daarbij toegepaste Europese rekenmethode bedroeg de inflatie in november nog 5,9 procent. In het eurogebied steeg de inflatie in december licht naar 5 procent.

De prijzen zijn al enige tijd aan het stijgen. Dat komt onder meer door de haperende herstart van de economie na de coronacrisis, die nog altijd tot tekorten aan bepaalde materialen leidt. Ook veranderend gedrag zorgt voor prijsstijgingen. Zo is door het fors toegenomen webwinkelen de prijs van karton gestegen. Ten slotte speelt ook de sterk gestegen prijs van energie een belangrijke rol in de inflatie.

Volgende week geeft het CBS de Nederlandse inflatie volgens de eigen rekenmethode vrij. Die valt doorgaans iets lager uit en stond in november op 5,2 procent.

De methodes voor het berekenen van de inflatie verschillen licht. Zo kan de weging van verschillende aspecten anders zijn. Om al die inflatiecijfers van de EU-landen toch met elkaar te kunnen vergelijken, is de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP) bedacht.

Inflatie in Nederland (volgens Europese rekenmethode)

Inflatie eurozone stijgt licht naar 5 procent

Met 6,4 procent stijgen de prijzen in Nederland gemiddeld harder dan in het eurogebied. In de eurozone kwam de inflatie in december uit op 5 procent, aldus de eerste voorlopige raming van Eurostat.

Daarmee bereikte de geldontwaarding een recordhoogte, maar lijkt de rek eruit te zijn. De inflatie steeg met 0,1 procentpunt vergeleken met november, terwijl het getal in de maanden ervoor veel harder opliep.

Net als in Nederland is de inflatiestijging vooral het gevolg van de hoge energieprijzen. Uit de voorlopige cijfers blijkt dat die prijzen nu zo'n 26 procent hoger zijn dan vorig jaar.