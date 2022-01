Luxemerken Dior en Armani openen dit jaar winkels op de Dam in Amsterdam, meldt Het Parool vrijdag op basis van bronnen. De modehuizen hebben het oog laten vallen op voormalige bankkantoren in het hart van de stad: Armani Exchange komt in het oude pand van de Rabobank, terwijl Dior kiest voor het oude kantoor van ABN AMRO.

De komst van deze winkels laat zien dat het plein in het hart van de hoofdstad steeds meer een plek voor rijken wordt. De Bijenkorf behoort tegenwoordig ook tot het luxesegment en de Dam heeft inmiddels ook een zevensterrenhotel.

Het lijkt een opmerkelijk moment om een fysieke winkel aan de Dam te openen. De winkelstraten zijn inmiddels bijna twee jaar minder druk door de coronapandemie en een winkelpand huren in hartje Amsterdam is erg duur.

De modehuizen hebben de locatie dan ook niet zozeer gekozen voor het verkopen van producten, maar voor de uitstraling, zegt hoogleraar marketing Kitty Koelemeijer tegen Het Parool. "Dior en Armani gebruiken hun winkels vooral om de uitstraling te vergroten. Dan wil je op de zichtbaarste plek in de stad zitten", aldus Koelemeijer in het dagblad.