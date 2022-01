In het afgelopen jaar zijn er een paar duizend horecabedrijven bij gekomen. Waar cafés en kantines het bijltje erbij neergooiden, kwamen er juist in andere deelsectoren binnen de horeca veel ondernemers bij. Dat blijkt uit cijfers die NU.nl bij de Kamer van Koophandel (KVK) heeft opgevraagd.

In totaal kwamen er ruim 4.300 bedrijven bij die bij de KVK onder de noemer horeca vallen. 'Slechts' 250 bedrijven gooiden de handdoek in de ring, waardoor het aantal horecaondernemingen per saldo groeide met 4.125.

Alleen het aantal cafés, kantines en ondernemingen die actief zijn in de zogeheten contractcatering, zoals het verzorgen van catering voor bedrijven, nam af.

Er kwamen het afgelopen jaar juist veel meer eventcateraars bij. Ook zijn er nu bijvoorbeeld meer verhuurders van vakantiehuisjes. Maar ook het aantal restaurants groeide, ondanks de lockdowns waar de horeca af en aan mee te maken heeft, met meer dan vijfhonderd tot ruim 18.000.

In totaal stond de teller begin 2021 op iets meer dan 74.000 horecabedrijven en begin dit jaar op ruim 78.000, een toename van iets meer dan 5,5 procent. In het aantal horecavestigingen ging het om 79.663 versus 84.045.

We zijn benieuwd naar je mening over dit artikel. Klik hier om je feedback achter te laten in een korte vragenlijst van een minuut.