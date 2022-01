Een nieuw energiecontract afsluiten is sinds de jaarwisseling voor veel consumenten moeilijker geworden dan het al was. De keuze tussen vaste prijzen of een variabel contract is ingewikkelder en welke keuze het best is, verschilt per situatie.

Wegens verhuizingen of het aflopen van huidige energiecontracten moeten veel mensen een nieuwe keuze maken voor hun energiecontract. Door de hoge gas- en elektriciteitsprijzen was het een tijd slim om na het aflopen van een contract bij je leverancier te blijven hangen en niet over te stappen. Dat is nu in bepaalde situaties veranderd.

"Dat komt doordat de prijzen van variabele contracten sinds de jaarwisseling veel meer gelijk zijn aan de prijzen van vaste contracten", vertelt energie-expert Sanne de Jong van Gaslicht.com. "Leveranciers hebben hun prijzen van variabele contracten per 1 januari verhoogd, dus in sommige gevallen kan het nu juist wel slim zijn om over te stappen en te kiezen voor een vast contract."

Dat is het geval als je bijvoorbeeld wil weten waar je aan toe bent en niet onverwacht voor hoge kosten wil komen te staan. "De prijzen van variabele contracten worden soms tussentijds verhoogd. Dan kan het nu juist wel fijn zijn om een vaste prijs te hebben, bijvoorbeeld als je financiële situatie minder stabiel is."

Vaste contracten moeilijk te vinden

Maar het vinden van een vast contract is momenteel moeilijk. Zo trok energieleverancier Greenchoice zich in december terug van het internet, omdat het aannemen van te veel klanten riskant was, meldde het bedrijf. Contracten afsluiten was alleen nog telefonisch mogelijk. Ook waren energiecontracten via vergelijkingssites als Independer moeilijker af te sluiten. Dat kwam volgens Independer doordat het aanbod er simpelweg niet meer was.

De Autoriteit Consument & Markt ziet toe op de energiemarkt. Een woordvoerder vertelt dat leveranciers een leveringsplicht hebben. "Dit houdt in dat ze altijd een zogenoemd modelcontract moeten aanbieden en klanten in staat moeten stellen deze variabele contracten af te sluiten. Het aanbieden van een vast contract is niet verplicht."

De woordvoerder licht toe dat leveranciers er wel voor mogen kiezen geen contracten aan te bieden via internet en dat ze zich terug mogen trekken van vergelijkingssites op het moment dat ze liever niet veel nieuwe klanten krijgen. "Dat staat leveranciers vrij, want daarover staat niks in de wet."

Energiebedrijven bieden minder vaste contracten aan, omdat de risico's hierbij groter zijn. Dit komt door de schommelende prijzen van energie op de groothandelsmarkt, waar leveranciers energie inkopen.

Daarom is het lastig om klanten een eenduidig advies te geven, vertelt energie-expert De Jong. "Het is afhankelijk van de situatie, van het tarief dat je bij je huidige leverancier moet gaan betalen en de onverwachte kosten die je aankunt." Ze vertelt dat de situatie met hoge gas- en elektriciteitsprijzen volgens voorspellingen nog steeds van tijdelijke aard is. "Maar of de prijzen weer teruggaan naar het niveau zoals we dat kenden, is steeds meer de vraag."