Shell laat in reactie op de gebeurtenissen in Kazachstan voorlopig geen werknemers meer die kant op reizen. Dat laat een woordvoerder van het bedrijf desgevraagd weten aan NU.nl.

Het concern heeft drie productiefaciliteiten in het land waar het al drie dagen op rij onrustig is. "De productie op die drie sites gaat door, ze zijn volledig operationeel", aldus Shell. "We houden de ontwikkelingen in Kazachstan nauwlettend in de gaten."

Volgens Shell ligt de focus op het veilig houden van hun mensen en de activiteiten. "Waarbij we nauw samenwerken met onze partners", aldus het concern.

Het opschorten van de reizen naar het buurland van Rusland is volgens de woordvoerder een voorlopige maatregel. "We beoordelen de situatie continu."

Shell werkt in Kazachstan samen met verscheidende lokale partijen. Op het kantoor van Shell in hoofdstad Nur-Sultan zijn ongeveer honderd mensen werkzaam. Daarbovenop zijn nog een paar honderd mensen actief voor Shell bij verschillende joint-venturepartners.

"Dit zijn vaak expats, maar ook eigen mensen." Dat aantal fluctueert.

