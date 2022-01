Een homorechtenactivist en een christelijke bakker in Noord-Ierland ruziën al sinds 2014 over het bakken van een taart met een prohomoboodschap. Gareth Lee wilde op de taart de tekst "support gay marriage" (steun het huwelijk voor partners van gelijk geslacht). De bakker weigerde, waarop Lee een juridische procedure startte die donderdag eindigde met een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Lee zag de weigering van Ashers Baking in Belfast als discriminatie en stapte naar een rechtbank in Noord-Ierland. Die gaf hem gelijk. Maar het Noord-Ierse hooggerechtshof verwees die uitspraak in 2018 naar de prullenmand, omdat de weigering was gericht op de tekst en niet op de persoon of iemand met wie hij wordt geassocieerd.

Die uitspraak was voor Lee een reden om naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. Dat besloot donderdag de beslissing van het hooggerechtshof in Noord-Ierland niet te verwerpen. Daarmee komt de juridische strijd ten einde, met als resultaat dat de bakker nog steeds het bakken van de taart mag weigeren.

The Christian Institute, dat de bakker bijstond in de rechtszaak, noemt de uitspraak van het Europese Hof "goed nieuws voor de vrijheid van meningsuiting en voor christenen".

Lhbtiq+-belangenorganisatie The Rainbow Project zegt nog veel vragen te hebben over welke bescherming er voor hun achterban is na de diverse uitspraken in deze zaak.

