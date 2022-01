Het afgelopen jaar zijn er voor zover bekend voor het eerst meer hypotheken geregistreerd voor over- en bijsluiten dan om een huis mee te kopen. Dat meldt HDN, dat ruim 85 procent van alle hypotheken in Nederland registreert.

Door alle hypotheken die zijn overgesloten en extra leningen met het huis als onderpand, nam het totale aantal geregistreerde hypotheken toe tot het recordaantal van zo'n 563.000. "Dit komt door de enorme toename van het aantal over- en bijsluitingen naar iets meer dan 297.000 aanvragen."

Dat is een plus van bijna 30 procent. HDN houdt de cijfers sinds 2010 bij en sindsdien was de markt van 'niet-kopers' nooit groter dan de kopersmarkt voor hypotheken.

Het aantal aanvragen voor het kopen van een huis duikelde juist fors, met een eveneens niet eerder vertoond percentage van ruim 12,5 procent. "Voor de aanschaf van een woning werden 265.463 hypotheekaanvragen ingediend."

Dat relatief kleine aantal heeft alles te maken met de krappe woningmarkt.

