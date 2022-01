De waarde van de bitcoin is donderdag flink gedaald. De prijs van de grootste cryptomunt schommelde donderdagochtend rond de 43.000 dollar (zo'n 38.000 euro), blijkt uit gegevens van CoinMarketCap. Daarmee verloor de munt in 24 uur tijd 7,5 procent van zijn waarde. Ook andere digitale munten gingen onderuit.

De koersdaling komt vermoedelijk door nieuws van de Fed, de Amerikaanse financiële toezichthouder. Die overweegt om de rente sneller te verhogen dan verwacht. Daardoor wordt sparen aantrekkelijker en gaan mogelijk minder mensen beleggen in onder meer cryptomunten. De bitcoin kwam daardoor uit op het laagste punt sinds een hevige koersval begin december.

Ook ether, de tweede grootste digitale valuta, zakte weg. De munt stond donderdagochtend op een waarde van ongeveer 3.340 dollar, terwijl je een dag eerder nog meer dan 3.800 dollar moest neertellen als je een volledige ethermunt wilde kopen. Het betekent een daling van zo'n 13 procent.

De waarde van cryptovaluta daalt al langer. Dit komt door de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus en de economische beperkingen die deze variant met zich meebrengt. Zo bereikte de bitcoin in de eerste helft van november het hoogste punt ooit, met een waarde van bijna 69.000 dollar. Van die waarde is in twee maanden tijd een derde verdampt.

