De aanhoudend lage rente zet de winstgevendheid van banken onder druk en dat brengt risico's met zich mee. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) kunnen banken een langdurig lage rente het hoofd bieden door op de kosten te besparen of minder afhankelijk te worden van de rente-inkomsten.

"De winstgevendheid van banken verbeterde het afgelopen jaar ten opzichte van coronajaar 2020, maar de belangrijkste inkomstenbron staat nog steeds onder druk door de lage rente", aldus DNB in een donderdag gepubliceerde analyse over de toekomstige winstgevendheid van de vier grootbanken: ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank.

Opbrengsten uit rente zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor banken. Ze betalen rente op spaartegoeden en ontvangen rente op de leningen die ze hebben uitstaan, zoals hypotheken en kredieten.

Banken kunnen op de kosten besparen om de winstgevendheid op te poetsen. Door de financiële crisis en de Europese schuldencrisis stonden de winsten van banken jarenlang onder druk. "Vanaf 2015 vond herstel plaats. Onder andere dankzij het gunstige economische klimaat, waardoor kredietverliezen beperkt bleven, en de forse kostenbesparingen", aldus DNB.

In 2020 kwam de winst als gevolg van de coronapandemie juist weer onder druk te staan. Afgelopen jaar ging het weer beter. Maar als de rente laag blijft, kan dat alsnog roet in het eten gooien.

Om dat te voorkomen, kunnen banken ook meer inzetten op andere activiteiten, zoals verzekeringen aan de man brengen of beleggingsadviezen geven. Het is volgens DNB noodzakelijk dat banken een gezonde winstgevendheid hebben als buffer voor "het opvangen van negatieve schokken".

