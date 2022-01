Er zijn in 2021 in Nederland iets meer dan twaalfduizend nieuwe vrachtwagens bij gekomen. Dat is een toename van ruim 8 procent vergeleken met een jaar eerder, zo melden brancheorganisaties RAI Vereniging, BOVAG en databureau RDC.

Niet alleen voor de vrachtwagenverkoop was het een goed jaar; er werden ook ruim 68.000 nieuwe bestelwagens op kenteken gezet. Dat is een stijging van ruim 13 procent vergeleken met 2020.

De opleving van de verkoop van vrachtwagens is volgens RAI en BOVAG een direct gevolg van de aantrekkende economie. "Het aantal had nog hoger kunnen liggen als fabrikanten steeds op volle toeren hadden kunnen draaien." Door een gebrekkige toelevering van onderdelen, waaronder chips, kon dat niet.

"Mede daardoor werden in december veel minder vrachtwagens verkocht dan in de laatste maand van het vorige jaar."

