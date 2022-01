De Nederlandse leasemaatschappij LeasePlan komt in handen van de Franse branchegenoot ALD, die daarvoor 4,9 miljard euro betaalt. Dat hebben beide bedrijven donderdag bekendgemaakt. De deal moet eind dit jaar afgerond zijn.

ALD is van plan om voor 100 procent eigenaar te worden van het in Amsterdam gevestigde leasebedrijf. De aandelen van LeasePlan zijn nu nog in handen van onder meer pensioenuitvoerder PGGM en de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Na de overname gaan LeasePlan en ALD verder als NewALD.

De Fransen willen door de overname uitgroeien tot een wereldwijd actieve speler. Zo wil het profiteren van het feit dat steeds meer mensen een auto leasen in plaats van kopen. Daarnaast moet de deal de overstap naar elektrisch rijden makkelijker maken.

De overname komt niet helemaal als een verrassing. Afgelopen najaar werd al duidelijk dat beide bedrijven overleg voerden over een mogelijke samensmelting. Nu is er dus overeenstemming bereikt.

LeasePlan heeft een vloot van 1,8 miljoen voertuigen die worden geleased door bedrijven en particulieren. ALD heeft ongeveer net zoveel voertuigen. De deal moet nog worden goedgekeurd door onder meer de ondernemingsraad en de mededingingsautoriteiten. Wat de gevolgen zijn voor het personeel, is niet helemaal duidelijk.

