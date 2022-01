Nieuwe ministers moeten "met trots" hun coronakapsels dragen op de traditionele bordesfoto die maandag wordt geschoten op de trap van Paleis Noordeinde, vindt de kappersbranche. Nu de kapsalons dicht moeten blijven, verwacht kappersbond ANKO geen ministers met vers geknipte kapsels te zien. "Dat zou een heel slecht signaal zijn naar de kappers", zegt een ANKO-woordvoerder.

Kappers zullen goed checken of er toch bewindslieden zijn die net geknipt zijn. "Als het haar er duidelijk gekapt uitziet, dan hebben de bewindslieden wat uit te leggen", stelt de woordvoerder. "Bovendien hebben professionele kappers daar een heel goed oog voor. Maar we gaan ervan uit dat dat niet zo is en zij zich keurig aan de regels houden. Het zou mij dan ook zeer verbazen."

De kapperskoepel wenst Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere regeringsleden "sterkte", nu zij door de lockdown niet bij de kapper terecht kunnen. "Een goed verzorgd kapsel geeft je simpelweg zelfvertrouwen", stelt ANKO-voorzitter Maurice Crusio. "En dat lijkt me essentieel als je poseert voor een bordesfoto die de geschiedenisboeken ingaat. Ik zou daar niet willen staan met pluis, uitgroei of een dreigend matje."

Kappers zagen na eerdere lockdowns veel klanten die zelf de schaar hadden gehanteerd, met wisselend succes. "Het is een vak, dus neem het risico niet", zegt de woordvoerder. "Ik zou het zelf ook heel vervelend om daar met een ongekapt hoofd te staan", legt de zegsvrouw uit over de bordesfoto. "Maar je kunt het ongegeneerd tonen van je coronacoupe ook zien als steun aan de kappers van Nederland."