Volledig gevaccineerde mensen die naar Engeland willen reizen, hoeven vanaf vrijdag voor vertrek geen coronatest meer te doen. Ook hoeven ze na aankomst niet meer in quarantaine en een PCR-test te ondergaan. Dat maakte de Britse premier Boris Johnson woensdag bekend in het Lagerhuis.

De versoepeling van de coronaregels wordt doorgevoerd ondanks de torenhoge besmettingsaantallen in het land. In de afgelopen zeven dagen zijn 1,3 miljoen mensen positief op het coronavirus getest en dagelijks wordt een nieuw record gevestigd.

Juist dat is de reden voor de versoepeling, laat minister Grant Shapps (Transport) weten, omdat de maatregelen werden doorgevoerd om omikron buiten het land te houden. Nu de virusvariant de overhand heeft, zijn deze maatregelen niet meer "proportioneel", aldus de minister.

Volgens de huidige reisregels moet iedereen boven de twaalf voor vertrek naar Engeland een negatief testresultaat overleggen. Na aankomst in het VK moeten reizigers twee dagen in quarantaine en binnen die periode een negatieve uitslag van een PCR-test tonen. Ongevaccineerden moeten zelfs tien dagen in quarantaine en op de achtste dag een tweede PCR-test doen.

Dit verandert vrijdag: dan hoeven gevaccineerden voor vertrek geen coronatest meer te ondergaan. Ook wordt voor die groep de verplichte quarantaine en PCR-test afgeschaft. In de nieuwe situatie hoeven zij alleen binnen twee dagen na aankomst een zelftest te doen. Als die positief is, is pas een PCR-test nodig. Voor ongevaccineerden blijven de oude regels gelden.