Veel kappers zien het niet meer zitten nu ze niet alleen te maken hebben met de lockdown, maar ook de eerder ontvangen loonsteun moeten terugbetalen. De bedragen waar zij recht op hadden zijn nu vastgesteld, dus het terugbetalen is ook begonnen. Volgens brancheorganisatie ANKO kan dat net de druppel zijn die de emmer doet overlopen.

"Het gaat niet alleen om de loonsteun, maar er is ook uitstel van betaling aangevraagd, er zijn leningen aangegaan en er is wéér een lockdown", somt een woordvoerder van ANKO op. De kappers vragen niet om meer steun, maar willen graag weer open.

Zoals in wel meer sectoren bepleit wordt, vinden ook kappers dat dit verantwoord kan. "Wij werken altijd al op afspraak", zegt de woordvoerder. "En we houden ons ook altijd aan het maximumaantal klanten. Het heeft ook helemaal geen zin om meer klanten dan kappers in je zaak te hebben."

'Niet op het bordes met pluis, uitgroei of een half matje'

Die klanten zouden ook smachten naar heropening van de kappers. Spullen die je in de winkels kunt kopen, kun je ook online bestellen, maar "een nieuw kapsel niet". Bovendien is de uitgroei weer in opmars nu de kappers al drie weken gesloten zijn. "Als je niet net voor de lockdown geweest bent, speelt de uitgroei nu op", aldus ANKO.

De kappersorganisatie waarschuwt de nieuwe bewindslieden van het kabinet-Rutte IV dan ook, met een knipoog voor de uitwassen die door de gesloten kapperszaken zijn ontstaan. "Een goed verzorgd kapsel geeft vertrouwen. Dat lijkt essentieel als je poseert voor een bordesfoto die de geschiedenisboeken in gaat. Ik zou daar niet willen staan met pluis, uitgroei of een dreigend matje", zegt de woordvoerder.

