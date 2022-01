De handelsprijs voor gas is woensdagochtend opgelopen tot boven de 90 euro per megawattuur. Zorgen over leveringen vanuit Rusland en kouder weer drijven de prijzen op. Nog steeds stroomt er Russisch gas vanuit Duitsland via een pijpleiding naar Polen, waar het normaliter juist de andere kant op gaat.

Al voor de zestiende dag op rij gaat er gas vanuit het westen richting het oosten. Wel is de hoeveelheid minder dan de voorbije weken het geval was, blijkt uit gegevens van de Duitse netwerkbeheerder Gascade.

Normaal gesproken wordt de Yamal-Europe-pijpleiding alleen gebruikt voor gas vanuit Rusland naar Duitsland, vanwaar het verder Noordwest-Europa in gaat. In december stokte de toevoer vanuit Rusland naar het westen en sinds zestien dagen geleden stroomt er juist gas de andere kant op.

In de loop van het afgelopen jaar kwam er al steeds minder Russisch gas naar het westen. Spanningen tussen Rusland en Oekraïne zorgen voor meer onzekerheden over de gastoevoer. Europa is in hoge mate afhankelijk van gas uit Rusland.