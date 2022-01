De meeste werknemers zagen het loon afgelopen jaar minder hard stijgen dan de inflatie. Gemiddeld gingen de cao-lonen 2,1 procent omhoog, terwijl goederen en diensten 2,4 procent duurder werden, blijkt uit cijfers van het CBS.

Het statistiekbureau bekeek de loonafspraken die zijn gemaakt in cao's, waar ongeveer 80 procent van werkend Nederland onder valt. Daaruit kwam naar voren dat personeel in veel sectoren het afgelopen jaar met slechts een kleine loonsverhoging moest doen. Alleen werknemers in de dienstverlening, de zorg en bij energiebedrijven zagen hun lonen harder stijgen dan de inflatie.

De stijging was het kleinst bij horecabedrijven, met een plus van slechts 0,3 procent. Niet verwonderlijk, omdat ze zeer te lijden hadden onder de lockdownmaatregelen. Vakbonden en werkgevers besloten daarom afgelopen jaar de horecalonen alleen aan te passen aan de wettelijke minimumlonen. Ook in onder meer het onderwijs, de handel, de bouw en de industrie bleven de lonen achter bij de prijsstijging.

Dat de inflatie vorig jaar zo hard is gestegen, komt onder meer door oplopende prijzen van energie, zoals gas en brandstof. Zo stegen de prijzen voor benzine afgelopen najaar voor het eerst boven de 2 euro per liter en gingen de tarieven voor gas zelfs meermaals over de kop.

Mogelijk dat de inflatie over 2021 nog hoger uitkomt, omdat de inflatie van december nog niet is meegenomen in de berekeningen. Het vermoeden is dat de prijzen in die maand harder zijn gestegen dan het gemiddelde van 2,4 procent.