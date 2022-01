Steeds minder mensen kopen een tweedehands auto van een andere particulier. In plaats daarvan gaan ze juist vaker naar de autodealer, blijkt uit cijfers van BOVAG over de verkopen van gebruikte auto's afgelopen jaar.

De verkoop tussen particulieren onderling daalde van 740.398 naar 674.251, wat neerkomt op een daling van 8,9 procent. Tegelijkertijd stegen de verkopen via autodealers met 3,8 procent.

Volgens BOVAG is die trend niet nieuw. Al enige tijd besluiten kopers van tweedehands auto's vaker naar een dealer te stappen. Zo verkocht de vakhandel vijftien jaar geleden nog 55 procent van de tweedehands auto's. Inmiddels is dat gestegen naar twee derde.

Afgelopen jaar zijn in totaal 2.008.222 tweedehandsjes verkocht, wat 0,9 procent minder is dan een jaar eerder, toen de teller uitkwam op 2.025.564 exemplaren. In 2019 zijn minder dan twee miljoen occasions van eigenaar gewisseld.

Top drie meest verkochte tweedehands auto's vorig jaar:

Volkswagen (265.019) Peugeot (184.104) Opel (168.434)

Top drie modellen:

VW Golf (73.024) VW Polo (65.785) Opel Corsa (46.786)

Met een totale verkoop van ruim twee miljoen is de tweedehands markt ruim zes keer zo groot als die voor nieuwe auto's. Eerder deze week bleek dat er afgelopen jaar 322.831 nieuwe auto's op kenteken zijn gezet.