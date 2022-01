De Britse reisindustrie pleit ervoor dat het testen op corona voor reizen helemaal wordt afgeschaft. Volgens luchtvaartmaatschappijen mist testen elk doel, nu volgens cijfers bijna 1 op de 25 Britten al een keer besmet is geweest, meldt de BBC.

Het verplicht testen van reizigers voor vertrek en bij aankomst zet een rem op het herstel van de reissector. Volgens de BBC discussieert de Britse overheid onder andere over de noodzaak van een verplichte PCR-test na een positieve sneltest.

De reisregels in het Verenigd Koninkrijk schrijven nu nog voor dat iedereen boven de twaalf jaar een negatief testresultaat moet overleggen. Dat kan de uitslag van een PCR-test of een sneltest zijn. De test moet twee dagen voor vertrek naar het VK zijn afgenomen.

Na aankomst in het VK moet men twee dagen in thuisquarantaine en binnen die tijd een negatieve PCR-test kunnen tonen. Ongevaccineerden moeten zelfs tien dagen in thuisquarantaine en op dag acht een tweede PCR-test doen. Toen deze regels werden opgesteld, registreerde het VK zo'n 45.000 positieve testuitslagen per dag. Nu is dat opgelopen tot meer dan 200.000.

Daardoor zouden luchtvaartmaatschappijen kunnen beargumenteren dat testen bij reizen weinig zinvol meer is om de omikronvariant buiten de deur te houden.