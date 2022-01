Tegen het eind van de tweede dag dat het mogelijk was, is voor de aanschaf of privélease van meer dan 6.300 gebruikte en nieuwe elektrische auto's subsidie aangevraagd. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) woensdag.

Het gaat daarbij om een bedrag van iets meer dan 19 miljoen euro. De RVO benadrukt dat het om aanvragen gaat, de bedragen zijn nog niet goedgekeurd.

Sinds maandag is het nieuwe subsidieloket voor elektrische auto's geopend. Wie een nieuwe middenklasse elektrische auto koopt, kan een bedrag van 3.350 euro tegemoetzien vanuit de overheid.

Ook zijn er tegemoetkomingen beschikbaar voor de aanschaf van gebruikte elektrische auto's en voor privélease van zowel een gebruikt als nieuw exemplaar. Bij gebruikte auto's gaat het om een bedrag van 2.000 euro.

De subsidiepot voor 2022 is gevuld met een bedrag van zo'n 71 miljoen euro, fors meer dan de 14,4 miljoen euro die voor 2021 beschikbaar was.