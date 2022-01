Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Bentelo is dinsdag vogelgriep (H5) vastgesteld, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Het gaat om de gevaarlijke en in ho­ge mate ziek­te­ver­wek­kende variant. Om verdere verspreiding te voorkomen worden alle 120.000 legkippen bij dit bedrijf afgemaakt, evenals de 69.000 kippen bij het naastgelegen bedrijf van dezelfde eigenaar.

Twee andere pluimveebedrijven in de nabije omgeving hebben geen directe contacten met de besmette boerderij. Die worden geblokkeerd en intensief gemonitord. Andere bedrijven in de omgeving worden bemonsterd. Ook is een vervoersverbod ingesteld.

Het was de tweede dag op rij dat vogelgriep is aangetroffen. Maandag werd bekend dat er 220.000 vleeskuikens worden geruimd in Blija (Friesland). In de laatste maanden van vorig jaar is de ziekte ook al aangetroffen bij diverse andere bedrijven in onder meer Limburg, Flevoland, Friesland en Gelderland.

Sinds op 26 oktober bij een pluimveebedrijf in Zeewolde de vogelgriep is aangetroffen, zijn al ongeveer 900.000 dieren geruimd. Volgens pluimveevereniging Avined loopt de schade voor de sector in de miljoenen. De vereniging zou graag zien dat er snel een vaccin komt, maar vermoedelijk laat dat nog geruime tijd op zich wachten.

Zorgen om lege eier- en kipschappen in de supermarkt zijn er niet. Het aantal besmette bedrijven is dusdanig klein dat de levering van kippenvlees en eieren niet in gevaar komt.