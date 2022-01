Naked Energy, een energieleverancier die 2021 niet heeft overleefd als gevolg van de sterk opgelopen stroom- en gasprijzen, verliest vandaag definitief zijn vergunning. Dat lot trof nog een aantal andere leveranciers, maar er was meer beweging in de markt. Per saldo hadden eind 2021 zeven bedrijven minder een vergunning dan aan het begin van het jaar, blijkt uit onderzoek van NU.nl op basis van gegevens van toezichthouder ACM.

Afgelopen jaar was een roerig jaar voor de energiemarkt. Vooral tegen het eind van 2021 leek de ene na de andere leverancier het onderspit te delven.

In een aantal gevallen gebeurde dat ook, maar er kwamen ook nieuwe namen bij en kleinere partijen sloten zich aan bij grotere.

Drie namen zijn in de loop van 2021 van de lijst van de ACM verdwenen, omdat ze zijn overgenomen door Greenchoice. Dat zijn Qurrent, Huismerk Energie en De Groene Stroomfabriek, zo bevestigt een woordvoerder van Greenchoice.

Welkom Energie was de eerste en grootste

Dan was er nog NeoSmart dat de handdoek in de ring gooide voor wat betreft leveringen aan consumenten en kleinzakelijke klanten. "Energiebedrijven die aan grote bedrijven leveren, zijn niet vergunningsplichtig", licht een woordvoerder van de ACM toe. Die staan dus ook niet op de lijst.

Allure Energie hield er medio november mee op, toen de gasprijzen piekte. Maar aan het staken van de activiteiten lag een juridisch conflict ten grondslag, meldde de ACM toen. De andere namen die zijn verdwenen, gingen over de kop. Welkom Energie, dat eind oktober het loodje legde, was de eerste en veruit de grootste daarvan.

Vier nieuwe partijen meldden zich in roerig jaar

Niet alleen zijn elf namen om uiteenlopende redenen van het toneel verdwenen, maar ook kwamen er vier nieuwe namen bij. Daarvan springt Shell Energy in het oog. Aanvankelijk zou dat dochterbedrijf van Shell eind 2021 ook beginnen met het leveren van gas en stroom aan consumenten. Maar dat is gezien de roerige tijd even on hold gezet, liet Shell eerder weten.

Andere nieuwkomers waren All in power en Tibber Netherlands (alleen voor stroom) en Daytona, dat zowel gas als elektriciteit levert.

De bedrijven die failliet zijn gegaan, zijn op chronologische volgorde: Welkom Energie, ENSTROGA, Kleinverbruik Energie Nederland (KEN/Anode), FENOR, Naked Energy en SEPA Green Energy.