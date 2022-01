Afgelopen jaar reisden 25,5 miljoen reizigers van, naar of via luchthaven Schiphol. Dat is ruim een vijfde meer dan de bijna 21 miljoen het jaar ervoor, maar ruim 60 procent onder het niveau van voor de coronacrisis, toen het er bijna 72 miljoen waren.

Ook via de vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven reisden behoorlijk meer reizigers dan in het eerste coronajaar en nog aanzienlijk minder dan in 2019. Rotterdam The Hague Airport kwam afgelopen jaar uit op 800.000 passagiers, Eindhoven Airport op 2,7 miljoen.

Het aantal vliegbewegingen kwam afgelopen jaar uit op zo goed als 267.000. "Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van 2020", aldus Schiphol. En zo goed als een halvering vergeleken met 2019.

"Het herstel van het aantal vliegtuigbewegingen ligt daarmee hoger dan dat van het aantal reizigers. Dat komt doordat luchtvaartmaatschappijen het netwerk zoveel mogelijk in stand hielden."