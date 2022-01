De coronacrisis is met een schadepost van 44 miljard dollar (39 miljard euro) de op twee na kostbaarste ramp voor verzekeraars ooit. Alleen na orkaan Katrina in 2005 en de aanslagen van 11 september 2001 hadden ze met hogere kosten te maken, meldt verzekeringsmakelaar Howden Group dinsdag.

Bij de start van de coronacrisis gingen experts nog uit van een kostenpost van ruim 100 miljard dollar. Dat kwam onder meer doordat bij de uitbraak in het voorjaar van 2020 veel evenementen niet doorgingen en veel bedrijven dicht moesten.

Howden noemt het bedrag van 100 miljard inmiddels onwaarschijnlijk. Verzekeraars hebben in veel gevallen besloten COVID-19 uit hun polissen te schrappen.

Wel is te zien dat herverzekeraars - de verzekeraars van de verzekeraars - hun tarieven in het afgelopen jaar hebben verhoogd. Het gaat om een verhoging van gemiddeld 9 procent in vergelijking met een jaar eerder. Het is de grootste stijging sinds 2009. Die prijsverhoging wordt vaak doorberekend aan de klanten van de verzekeraars.