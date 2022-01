Waar winkeliers twee maanden geleden nog faliekant tegen het controleren van coronapassen waren, zijn ze nu midden in de lockdown toch voor. Brancheorganisatie INretail zegt tot veel bereid te zijn om uit de crisismodus te komen, waaronder het controleren van coronatoegangsbewijzen.

"We kunnen gecontroleerd en veilig open", aldus de belangenclub. "En zijn bereid daarvoor met extra maatregelen te komen." INretail stelt voor minder klanten per vierkante meter toe te staan. "Of het coronatoegangsbewijs invoeren, zoals omringende landen doen."

Bij de invoering van de mondkapjesplicht in winkels twee maanden geleden, noemden INretail en Raad Nederlandse Detailhandel (RND) het controleren van de QR-codes nog "onbetaalbaar, onuitvoerbaar en onwerkbaar".

Ook oppert INretail nu een terugkeer naar winkelen op afspraak, zoals dat in het voorjaar van 2021 ook werd toegestaan. Na een volledige lockdown was toen eerst alleen click-and-collect mogelijk.