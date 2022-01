Het inflatiespook jaagt in het nieuwe jaar in steeds hoger tempo de lira's uit de portemonnee van de Turkse bevolking. De prijs van een pak koffie is verdubbeld, terwijl kip 86 procent duurder is geworden. En dat is qua inflatie slechts het topje van de ijsberg, zeggen experts, die de koppigheid van de Turkse president het grote achterliggende probleem noemen. Wat is er aan de hand en wat staat Turkije nog te wachten?

Hoe erg is het?

In december kwam het officiële inflatiecijfer uit op 36 procent, becijferde statistiekbureau TurkStat. Maar zelfs dat (flinke) percentage komt niet overeen met de dagelijkse realiteit van veel Turken, die in het afgelopen jaar in de supermarkt nog heftigere prijsstijgingen zagen.

Economisch commentator Ugur Gürses en fondsbeheerder Timothy Ash zeggen dat het niet ondenkbaar is dat het daadwerkelijke inflatiecijfer nog hoger is. "Instanties hebben veel middelen om aan het cijfer te sleutelen. Of dat doelbewuste manipulatie is, weten we niet. De opgegeven inflatie is op z'n minst verdacht", zegt Ash, die zich specialiseert in opkomende economieën, waaronder die van Turkije.

De Turkse tak van BBC News becijferde dat alledaagse producten als bloem en kip in het afgelopen jaar 86 procent duurder zijn geworden, terwijl zonnebloemolie en zuivelproducten zo'n 75 procent in prijs zijn gestegen. Brood werd 54 procent duurder en eieren kosten inmiddels 47 procent meer.

Volgens onderzoeksbureau en opiniepeiler Metropoll vertrouwt 82 procent van de bevolking het officiële inflatiecijfer dan ook niet. Het is een van de weinige zaken waar aanhangers van president Recep Tayyip Erdogan's AKP en de oppositie het over eens zijn.

Hoe erg wordt het?

Voor de Turken is er vooralsnog geen licht aan het einde van de tunnel. Het nieuwe jaar begon met een stijging van 15 tot 50 procent van de gasprijs, terwijl de elektriciteitsprijs tussen de 52 en 127 procent hoger uitviel. Daarnaast gaat de tol voor bruggen en snelwegen omhoog, stijgen de benzine- en dieselprijzen en wordt ook de autoverzekering duurder. Ten slotte werd de belasting op alcohol en sigaretten met 47 procent verhoogd.

Ash wijst daarnaast op de stijging van producentenprijzen van bijna 80 procent. "Dat suggereert dat er een nieuwe inflatiegolf aan komt." Turkse bedrijven, die veel moeten importeren, hebben last van de zwakke lira.

Bedrijven krijgen vanaf deze maand ook te maken met een hoger minimumloon. Vorige maand zag Erdogan zich genoodzaakt het minimumloon met 50 procent te verhogen om de koopkracht van werkenden te beschermen. Dat zal vermoedelijk doorberekend worden aan de klanten.

"Dat zijn stuk voor stuk zaken die de komende tijd nog zullen doorwerken in de inflatie, in combinatie met de goedkope lenigen die de regering blijft verstrekken", zegt Selva Demiralp, economieprofessor aan Koç University.

Investeringsbank Goldman Sachs houdt er dan ook rekening mee dat het (officiële) inflatiecijfer dit jaar boven de 40 procent zal blijven hangen. Volgens Ash en Demiralp is een inflatie van 50 procent ook niet ondenkbaar.

Waar komt het door?

Erdogan noemt de gestegen grondstofprijzen en de wisselkoers de belangrijkste oorzaken van de fors opgelopen inflatie. Experts zien echter de opvattingen van de president als de belangrijkste oorzaak van de snel oplopende inflatie en economische malaise.

De Turkse leider laat geen mogelijkheid onbenut om te benadrukken dat wat hem betreft "de hoge rente de oorzaak van hoge inflatie is" en dat die daarom omlaag moet. "Dat roept Erdogan al heel lang, maar hij is er nu ook naar gaan handelen", zegt Gürses.

"Erdogan interpreteert met een onverklaarbare koppigheid de relatie tussen rente en inflatie precies omgekeerd", verzuchtte econoom Güldem Atabay in een dinsdag verschenen opiniestuk. De rente is door de centrale bank - al dan niet onder druk van Erdogan - afgebouwd naar 14 procent bij een officieel inflatiecijfer van 36 procent.

De president wil echter van geen wijken weten: "Turkije zal slagen als het vasthoudt aan de islamitische leer."

"Het is hetzelfde onzinnige liedje van Erdogan", zegt Ash. "Het lijkt er sterk op dat het Turkse beleid simpelweg wordt afgestemd op Erdogans afkeer van rente, ingegeven door zijn streng religieuze achtergrond. Dat beleid is simpelweg rampzalig. De regering zet alle logica overboord om naar de pijpen van Erdogan te dansen."

Waar eindigt het?

The Economist schreef eerder deze week dat Erdogan de (economische) realiteit onder ogen zal moeten zien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De president zei tijdens een toespraak in december dat ze van hem niets anders hoeven te verwachten dan het streven naar renteverlagingen. Gezien hoe dat tot op heden voor de Turkse economie heeft uitgepakt, belooft dat weinig goeds.

"Ik hoop dat er lessen uit de ervaring van de afgelopen maanden getrokken zullen worden", zegt Demiralp, die hoopt dat de centrale bank zijn geplande renteverlagingen zal heroverwegen."

Gürses heeft minder goede hoop. "Als er niks verandert, raken we in een vicieuze cirkel van inflatie, dollarisatie (lira's ruilen voor dollars, red.) en geldontwaarding. De regering in Ankara lijkt niet van plan om daar iets aan te willen of kunnen doen." Hij zegt dat Turkije op een punt is gekomen waarop alleen verkiezingen het tij nog kunnen keren.

Ash deelt die lezing. "Om inflatie te bestrijden, zul je genoegen moeten nemen met lagere groei. Dat zie ik Erdogan in de aanloop naar de stembusgang - al dan niet in de vorm van vervroegde verkiezingen - niet doen." Het lijkt er daarom op dat Erdogan en zijn regering in hun streven de economie tot de verkiezingen in 2023 drijvende te houden, het zinken ervan alleen maar versnellen.