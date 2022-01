In Nederland zijn vorig jaar 15.337 nieuwe motoren verkocht. Daarmee valt de verkoop voor het tweede jaar achtereen hoger uit, blijkt dinsdag uit registratiecijfers van BOVAG, RAI Vereniging en dataprovider RDC. Het in 2021 behaalde verkoopaantal is het grootste aantal sinds 2008.

Vorig jaar nam de verkoop met 4,9 procent toe ten opzichte van het jaar ervoor. In coronajaar 2020 werden 14.622 nieuwe motorfietsen op kenteken gezet, 4,7 procent meer dan in 2019. Dat ook afgelopen jaar de verkoop weer hoger lag, schrijven de brancheverenigingen toe aan de "structurele behoefte aan individueel vervoer".

BMW kan met 2.389 exemplaren op de grootste belangstelling rekenen. De Japanse merken Yamaha en Kawasaki zijn goed voor plaatsen twee en drie. Honda en het Oostenrijkse KTM maken de top vijf compleet.

De verkoop van gebruikte motorfietsen door de vakhandel viel met 52.265 stuks in het afgelopen jaar een fractie hoger uit dan in het jaar ervoor. De handel tussen particulieren onderling daalde met bijna 6 procent naar 135.885 motorfietsen.