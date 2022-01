Het bedrag op het eerste loonstrookje van dit jaar is voor veel werkenden iets hoger dan vorig jaar. Maar de prijzen voor producten en diensten stijgen harder, waardoor velen er toch op achteruitgaan. Dat werkgevers vanaf dit jaar een onbelaste thuiswerkvergoeding mogen geven, lost dat probleem niet altijd op, meldt hr- en salarisdienstverlener ADP dinsdag.

Het bedrijf berekent elk jaar op basis van nieuwe belastingregels, lonen, uitkeringen en pensioenen wat de gevolgen zijn voor het maandelijkse inkomen.

Zo gaat personeel dat fulltime werkt en minimumloon krijgt, er 19 euro per maand op vooruit. Wie een modaal inkomen heeft, heeft onder de streep 9 euro extra. Dit komt door stijging van het minimumloon, lagere inkomstenbelasting en een hogere heffingskorting.

Wie parttime werkt of jeugdloon ontvangt, kan er enkele euro's op achteruitgaan. Dit komt door een lagere arbeidskorting. Voor wie 1.700 euro bruto per maand verdient en parttime werkt, is het loon 3 euro per maand lager, becijfert ADP. Het bedrijf kijkt in de berekeningen niet naar een eventuele loonsverhoging die voortkomt uit een cao.

Inflatie gooit roet in het eten

Voor fulltimers gaan de lonen dus iets omhoog, maar dat betekent niet dat ze er meer mee kunnen kopen. Dit komt doordat de inflatie dit jaar behoorlijk hoog zal zijn. Zo verwacht Rabobank dat de prijzen dit jaar gemiddeld 3,8 procent stijgen, terwijl de lonen er maximaal 1,19 procent op vooruitgaan. Onder andere de hoge prijzen voor brandstof, gas en stroom zorgen voor extra uitgaven voor huishoudens.

ADP wijst erop dat veel werknemers zich misschien rijk rekenen vanwege de onbelaste thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag, die ze vanaf dit jaar kunnen krijgen van hun werkgever. Maar de reiskostenvergoeding valt vaak geheel of gedeeltelijk weg en de thuiswerkvergoeding compenseert dat niet volledig.

Gepensioneerden gaan erop vooruit

Wie een aanvullend pensioen ontvangt, ziet zijn inkomsten dit jaar iets stijgen. Bij een klein aanvullend pensioen van 500 euro per maand blijft er onder de streep 1,33 euro extra over. Bij een bedrag van 2.500 euro per maand komt er 7 euro bij.

Dit komt boven op een stijging van de AOW-uitkering, die voor alleenstaanden 18 euro per maand hoger wordt en voor samenwonenden 13 euro per maand per persoon.