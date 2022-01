Ruim een miljoen Nederlanders die te veel belasting betaalden over hun spaargeld, hebben geen recht op restitutie. Hoewel de Hoge Raad bepaalde dat de heffing onwettig is, krijgen zij geen geld terug omdat de regering de bezwaarprocedure in 2016 geruisloos heeft aangepast, meldt het FD.

Als onderdeel van een groter pakket belastingmaatregelen is de wijziging de Tweede Kamer onopgemerkt gepasseerd. Door deze aanpassing hebben ruim een miljoen spaarders het nakijken.

In een arrest van anderhalve week geleden staat dat de gehanteerde vermogensrendementsheffing, die uitgaat van een fictief rendement, in strijd is met Europees recht. De gedupeerde spaarders kunnen nu alleen maar hopen dat de Tweede Kamer hen tegemoet wil komen, of dat er een massaclaim wordt ingediend.

Onder de oude regeling liepen spaarders automatisch mee in de zogeheten massaalbezwaarprocedure die gold voor de jaren 2013 tot en met 2016. De staatssecretaris van Financiën kondigde de procedure indertijd af na bezwaren van tienduizenden belastingbetalers tegen de heffing op vermogensrendement in die periode.

De procedure maakte dat de spaarders niet zelf individueel en binnen zes weken bezwaar hoefden te maken tegen de vermogensbelasting om een lagere aanslag te krijgen. Vanaf 2017 moest dat wel. Voor het jaar 2017 hebben meer dan 60.000 spaarders dat gedaan, een klein deel van alle spaarders die dat hadden kunnen doen maar wellicht niet op de hoogte waren van de wijziging.

Dat ook in Den Haag niet iedereen wist van de inperking van de rechtsbescherming van belastingbetalers blijkt uit Kamervragen van de VVD in 2019, die zich kennelijk niet herinnerde dat de fractie nog voor de wijziging had gestemd.

Wellicht dienen niet-bezwaarmakers een vordering in, verneemt het FD van Consumentenclaim, een organisatie die zich toelegt op massaclaims. "Wij onderzoeken of we iets kunnen betekenen voor de belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt", zegt directeur Stef Smit.

Het FD constateert dat er in Den Haag voorlopig geen animo is voor een politiek besluit om de grote groep spaarders schadeloos te stellen.