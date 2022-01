Een Amerikaanse jury heeft Theranos-oprichtster Elizabeth Holmes maandag schuldig bevonden aan samenzwering om investeerders in haar biotechbedrijf te bedriegen. De 'megafraudeur' werd veroordeeld op vier van de 11 aanklachten. Op vier punten werd ze vrijgesproken en over drie punten kon de jury niet tot een beslissing komen.

Volgens de aanklagers heeft de 37-jarige Holmes tussen 2010 en 2015 particuliere investeerders opgelicht door hen ervan te overtuigen dat de kleine machines van haar bedrijf Theranos een reeks tests konden uitvoeren met een paar druppels bloed uit een vingerprik.

Holmes werd er ook van beschuldigd dat zij patiënten had misleid over de nauwkeurigheid van de tests. Holmes werd beroemd in Silicon Valley nadat zij in 2003 Theranos oprichtte. Mediamagnaat Rupert Murdoch en andere rijke beleggers staken miljoenen in het bedrijf na een ontmoeting met de oprichtster, die net als Apple-icoon Steve Jobs altijd een zwarte coltrui droeg.

De zaak heeft bracht aan het licht dat Theranos geen laboratoriumtests radicaal veranderde, maar stiekem vertrouwde op de traditionele machines van Siemens om de onderzoeken uit te voeren, aldus de aanklagers.

Theranos stortte in nadat de Wall Street Journal een reeks artikelen publiceerde die suggereerden dat zijn apparaten gebrekkig en onnauwkeurig waren. Holmes werd in 2018 aangeklaagd samen met Theranos' voormalige chief operating officer Ramesh "Sunny" Balwani.

Er waren negen aanklachten van fraude en twee aanklachten van samenzwering, maar Holmes hield vol dat zij onschuldig was. Ook Balwani zegt dat hij onschuldig is. Hij zal op een later tijdstip worden berecht.

Tijdens het proces in San Jose, Californië, dat in september begon, hoorden juryleden getuigenissen van voormalige Theranos-medewerkers die zeiden dat ze het bedrijf hadden verlaten nadat ze hadden gezien dat er problemen waren met de technologie.

Investeerders getuigden dat Holmes misleidende beweringen deed over Theranos. Zo zouden de machines in het veld worden gebruikt door het Amerikaanse leger. En voormalige patiënten vertelden de juryleden dat ze de tests van Theranos niet zouden hebben gebruikt als ze hadden geweten dat die gebreken vertoonden.

Aanklagers zeiden dat als Holmes eerlijk was geweest tegen investeerders en patiënten, de onderneming nooit de benodigde financiering en inkomsten zou hebben aangetrokken. "Ze verkoos fraude boven zakelijk falen. Ze koos voor oneerlijkheid", zei officier van justitie Jeff Schenk aan het begin van de slotbetogen. "Die keuze was niet alleen hardvochtig, maar ook crimineel."

Holmes zei tijdens het proces dat het nooit haar bedoeling was geweest om iemand te misleiden en dat de laboranten van Theranos verantwoordelijk waren voor de kwaliteit van de tests.

In zijn slotpleidooi zei advocaat Kevin Downey dat niet was aangetoond dat Holmes zich had laten leiden door geldgebrek bij Theranos, maar eerder dacht dat ze "een technologie aan het bouwen was die de wereld zou veranderen".

"Je weet dat oplichters afhaken zodra er problemen zijn" maar Holmes bleef, zei Downey. "Ze ging ten onder met het zinkende schip."