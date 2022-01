De schade aan huizen en auto's rond de afgelopen jaarwisseling komt volgens het Verbond van Verzekeraars naar verwachting uit op zo'n 10 miljoen euro. Dat is evenveel als tijdens een 'normale' jaarwisseling, zonder vuurwerkverbod en coronamaatregelen, laat de koepel van verzekeraars dinsdag weten.

Het bedrag van 10 miljoen euro heeft betrekking op de schade voor particulieren. "De werkelijk verzekerde schade ligt hoger vanwege medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen", aldus het Verbond van Verzekeraars.

Verreweg het grootste deel van het particulier verzekerde schadebedrag heeft betrekking op woningen: 8 miljoen euro. De overige 2 miljoen euro gaat om brandschade aan auto's. De schade is veroorzaakt door vuurwerk en vandalisme.

Het zachte weer - het was recordwarm deze jaarwisseling - heeft tot meer schade geleid. "Door de zachte weersomstandigheden waren er afgelopen jaarwisseling veel mensen op de been. Daarbij is meer vuurwerk afgestoken dan vorig jaar, toen er ook sprake was van een verbod."

Opvallend is de rol die het vuurwerk had in de schadegevallen. "Vuurwerk speelde een rol in 43 procent van het totale aantal branden tijdens afgelopen jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 20 procent."