Op de eerste dag dat het mogelijk was, is voor ruim 12 miljoen euro aan subsidie aangevraagd voor de aanschaf of privélease van nieuwe of gebruikte elektrische auto's. Dat laat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maandag aan NU.nl weten.

Het gaat om de stand van iets voor 17.00 uur. De RVO tekent hierbij aan dat het om aanvragen gaat, wat niet wil zeggen dat het geld ook wordt toegekend.

Vorig jaar was de pot die beschikbaar was voor een tegemoetkoming bij de aanschaf of privélease van een volledig elektrische auto, daags na de opening van het loket al helemaal leeg. Dat gebeurt dit keer niet. "Dit jaar kunnen vijf keer zoveel mensen een aanvraag doen", aldus een woordvoerder van de RVO.

De subsidiepot voor 2022 is gevuld met een bedrag van zo'n 71 miljoen euro, fors meer dan de 14,4 miljoen euro die voor 2021 beschikbaar was. Het gaat dit jaar om een bedrag van 3.350 euro bij de aankoop van een nieuwe, middenklasse elektrische auto.

Op de eerste dag zijn volgens de cijfers van de RVO ruim drieduizend aanvragen gedaan voor het kopen of privé leasen van een nieuwe elektrische auto. Dat komt uit op een bedrag van 10,4 miljoen euro. Voor gebruikte auto's gaat het om net iets meer dan negenhonderd aanvragen voor een bedrag van 1,8 miljoen euro.

"Zoals verwacht is er op de eerste dag sprake van een piek in de aanvragen", aldus de RVO. "Dit wil niet zeggen dat de aantallen zo groot blijven."