De Suez Canal Authority verwacht dat een eerder aangekondigde verhoging van de tarieven 400 miljoen dollar aan extra inkomsten opbrengt. Dat zegt voorzitter Osama Rabea van de uitbater van de belangrijke vaarroute.

Het kanaal was afgelopen jaar zes dagen gestremd doordat containerschip Ever Given tijdens de doortocht vastliep. Het Nederlandse berging- en baggerbedrijf Boskalis wist het vaartuig weer op weg te helpen.

Hoeveel schade het vastgelopen schip heeft veroorzaakt, is door de Suez Canal Authority niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat zes dagen aan inkomsten volledig verloren zijn gegaan. De eerste dagen na het vlottrekken kon bovendien nog niet volledig gebruikgemaakt worden van het kanaal.

De tarieven om door het Suezkanaal te mogen varen worden in februari met 6 procent verhoogd. Alleen cruiseschepen en tankers met LNG (vloeibaar gas) aan boord blijven hetzelfde betalen als afgelopen jaar.