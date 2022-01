De totale hoeveelheid spaargeld is in de voorlaatste maand van 2021 teruggevallen naar het niveau van juni vorig jaar. In totaal stond eind november iets meer dan 407 miljard euro op de gezamenlijke spaarrekeningen, blijkt uit nieuwe cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB).

Eind oktober stond nog bijna 409 miljard euro op de spaarrekeningen. Normaal gesproken blijft de hoeveelheid spaargeld in de laatste maanden van het jaar stabiel, met doorgaans een dipje in december omdat veel wordt uitgegeven rond de feestdagen.

In maart van dit jaar ging het totale Nederlandse spaarsaldo voor het eerst over de grens van 400 miljard euro heen. In april kwam daar ruwweg 1 miljard bij en in mei werd een sprong gemaakt naar iets meer dan 406 miljard euro. In die maand krijgen veel mensen hun vakantiegeld.

Ook in juni en juli groeide de berg nog door, tot een voorlopig hoogtepunt van 409,5 miljard euro. Sindsdien bleef het redelijk stabiel, tot november. DNB komt eind deze maand met de eindstand van 2021.