Het aantal aanvragen voor een hypotheek was in de laatste maand van 2021 uitzonderlijk groot. In december zijn 45.458 hypotheken aangevraagd. Dat is 12 procent meer dan in dezelfde maand in het voorgaande jaar, blijkt maandag uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Dat komt deels doordat afgelopen december meer werkdagen telde dan december 2020; Kerst viel immers in het weekend. "Maar dan nog is de eindsprint uitzonderlijk in vergelijking met voorgaande jaren", aldus Merlyn van den Berg, bestuurder bij HDN.

Het gemiddelde bedrag van de aanvragen was 266.665 euro. Dat was bijna 7.000 euro meer dan het gemiddelde hypotheekbedrag van de maand ervoor.

Net als in voorgaande maanden zorgden ook in december met name gepensioneerden, oversluiters en verbouwers ervoor dat het aantal aanvragen opliep. Daar staat tegenover dat starters en doorstromers die onder de NHG-grens blijven vorige maand juist ondervertegenwoordigd waren.

In alle provincies zijn vorige maand meer aanvragen ingediend dan in december 2020. Uitschieters waren de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Groningen. In Noord-Holland, Friesland en Utrecht was de toename beperkt.