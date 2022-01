Het gas dat normaliter door de Yamal-Europe pijplijn van Rusland naar Duitsland stroomt, gaat nu al voor de veertiende dag op rij de andere kant op. Dat blijkt uit gegevens van de Duitse netwerkbeheerder Gascade.

Via de Yamal-pijpleiding stroomt normaal gesproken ongeveer een zesde van al het Russiche exportgas naar Europa. Gazprom, het bedrijf dat het Russische gas levert, heeft maandag ook geen capaciteit geboekt om gas via de pijpleiding deze kant op te sturen.

Volgens de Russische president Vladimir Poetin verkoopt Duitsland gas door aan Polen en Oekraïne. Daarom zou het de gasstroom zich in tegengestelde richting bewegen.

In de week voor Kerst stroomde voor het eerst geen gas meer via de Yamal-pijpleiding van Rusland richting Europa. Daarvoor werd de hoeveelheid al steeds minder.

Rusland verklaarde dat toen met gas dat in de nieuwe Nord Stream 2-pijpleiding werd gepompt. Bovendien was er vanwege de kou meer gas in eigen land nodig.

De gasprijzen die sinds het najaar al sterk oplopen, bereikten nieuwe recordhoogten sinds er geen nieuw gas meer richting het westen ging.

