Met meer dan 550 winkels is PLUS na het samengaan met Coop de derde supermarktformule van Nederland geworden, na Albert Heijn en Jumbo. De fusie met Coop die in september is aangekondigd, is nu officieel, zo laat PLUS maandag weten.

De naam Coop is voorlopig nog in het straatbeeld aanwezig. Pas in 2024 zal de laatste van de ongeveer driehonderd Coop-filialen in een PLUS-jasje zijn gestoken.

"De logo's op de gevel worden aangepast op het moment dat de winkel wordt omgebouwd", laat een woordvoerder desgevraagd weten. Welke winkels het eerst voor een facelift aan de beurt zijn, is nog niet bekend. "Tot vandaag waren we concurrenten. Nu gaan we om tafel om te kijken hoe we invulling geven aan het samengaan."

Hoewel Coop meer winkels heeft, is er toch voor gekozen door te gaan onder de naam PLUS. "Omdat PLUS een groter marktaandeel heeft en goed gewaardeerd wordt door de klant", verklaart de woordvoerder. De huidige directeur van PLUS wordt ook de hoogste baas van de combinatie.

De gezamenlijke omzet ligt rond de 5 miljard euro. Door de samensmelting moeten de kosten met zo'n 50 miljoen euro per jaar omlaag. Bij het bekendmaken van de fusie is ook aangekondigd dat er banen verloren zullen gaan door het samengaan.

Zo wordt het hoofdkantoor van Coop gesloten. Hoeveel banen verdwijnen, is ook nu nog niet duidelijk. Voor de definitieve goedkeuring van de fusie moesten PLUS en Coop twaalf winkels van de hand doen.