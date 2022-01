Turken betaalden in de afgelopen maand 36 procent meer voor goederen en diensten dan in dezelfde maand een jaar eerder. Dat is de grootste stijging sinds september 2002, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau TurkStat.

De inflatie kwam in november 2021 nog uit op 21,3 procent op jaarbasis. De inflatie is in een maand tijd dus aanzienlijk opgelopen.

Het was de grootste stijging in ruim negentien jaar: in september 2002 waren de prijzen gemiddeld 37 procent hoger dan een jaar eerder. Kort daarna kwam de AKP van de huidige president Recep Tayyip Erdogan aan de macht.

De prijzen in Turkije stijgen al langere tijd hard. Niet alleen de hogere energieprijzen spelen daarin een rol, maar ook het beleid van Erdogan. De president liet al meermaals de rente verlagen, omdat hij denkt dat dit inflatie tegengaat.

Dat druist echter in tegen het advies van de meeste economen. Die stellen juist dat de rente verhoogd moet worden in tijden van hoge inflatie om zo de prijsstijgingen te kunnen beteugelen.

Door de gestegen prijzen zagen Turken hun geld in de afgelopen maanden steeds minder waard worden. Veel inwoners ruilden hun spaargeld in tegen dollars om te voorkomen dat het minder waard wordt.

Erdogan kondigde maatregelen aan om geldontwaarding tegen te gaan en riep Turken op Oudejaarsdag op hun spaargeld in lira's aan te houden.