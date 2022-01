Supermarktketen Jumbo gaat samenwerken met flitsbezorgbedrijf Gorillas. De bezorgdienst, die in verschillende steden actief is en belooft boodschappen binnen enkele minuten te bezorgen, gaat vanaf dit jaar producten van Jumbo leveren. Dat maakt de supermarktketen maandag bekend.

Hoeveel geld met de deal gemoeid is, willen de bedrijven niet zeggen. Gorillas gaat niet alleen huismerkproducten van Jumbo leveren, maar ook A-merkartikelen, biologische producten en een assortiment van La Place, dat eigendom is van Jumbo. Daarnaast kunnen online klanten van Jumbo in stedelijke gebieden voortaan hun boodschappen sneller laten bezorgen via Gorillas.

De samenwerking geldt voor zowel Nederland als Vlaanderen. In Nederland is de flitsbezorger actief in onder meer de vier grote steden en in Groningen, Nijmegen en Tilburg. Dat Gorillas met een andere retailer samenwerkt, is niet nieuw. In het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk doet het bedrijf dit ook.

Tevens maakte de supermarktketen bekend dat er binnenkort een Jumbo-assortiment in enkele HEMA-winkels komt te liggen. Het gaat hierbij om een test. In Jumbo-winkels liggen al geruime tijd HEMA-producten, maar andersom gebeurde dit nog niet. De familie Van Eerd, de eigenaar van Jumbo, is ook mede-eigenaar van HEMA.

Jumbo ziet omzet verder groeien

Tegelijkertijd kwam Jumbo met omzetcijfers over het afgelopen jaar. De inkomsten waren 2 procent hoger en kwamen uit op 9,9 miljard euro. De cijfers geven een enigszins vertekend beeld, doordat 2020 een extra week kende. Zonder die extra week groeide de omzet in het afgelopen jaar met 4 procent.

De Brabantse supermarktketen groeide ook qua aantal winkels. Inmiddels heeft het bedrijf er 705 in Nederland en België. Dat zijn er achttien meer dan een jaar eerder. De helft daarvan werd geopend bij de zuiderburen.

Jumbo is ook eigenaar van restaurantketen La Place. Hoewel de verkopen daar met 4 procent stegen, is het bedrijf niet tevreden over die groei. De opbrengsten bleven vooral achter door de verschillende lockdowns. Online kwam wel fors meer binnen: de omzet groeide met 30 procent. Vermoedelijk was de lockdown hier juist in het voordeel van de Brabanders.

Hoeveel winst Jumbo in het afgelopen jaar heeft gemaakt, is nog niet bekendgemaakt.