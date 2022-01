KLM was afgelopen jaar na Emirates de veiligste vliegmaatschappij ter wereld. Dat stellen experts van het Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC). In Europa is het Nederlandse bedrijf zelfs nummer één, blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Duitse bureau.

Emirates kreeg een score van 95,05 procent van de onderzoekers, die hun jaarlijkse onderzoek uitvoeren in opdracht van het luchtvaarttijdschrift Aero International. KLM kreeg een score van 93,31 procent.

De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen JetBlue en Delta Air Lines volgen op plek drie en vier. Easyjet vervolmaakt de top vijf. Omdat door de coronapandemie aanzienlijk minder gevlogen werd, telden crashes en incidenten uit het verleden zwaarder mee dan normaal.

Voor het eerst maakte het JACDEC ook continentale lijstjes, omdat maatschappijen met een sterke thuismarkt als China of de Verenigde Staten anders qua gevlogen kilometers een groot voordeel hadden. In Europa stond KLM dus bovenaan, voor Finnair en Air Europa.

KLM-dochter Transavia kwam hier op de vierde plaats. Enkele bekende luchtvaartmaatschappijen als Austrian Airlines en Eurowings hebben de lijst niet gehaald, omdat ze in het afgelopen jaar te weinig passagierskilometers hebben gemaakt.

Opvallend is verder dat Emirates op de eigen regionale lijst niet de nummer één is. De maatschappij moet Etihad Airways, dat vanwege de omvang niet op de wereldwijde lijst is terechtgekomen, voor zich dulden.