Afgelopen jaar zijn in totaal 322.831 nieuwe personenauto’s geregistreerd. Dat is een daling van 9,2 procent vergeleken met 2020, toen in totaal 355.431 op kenteken zijn gezet. Dat blijkt uit cijfers van autoverenigingen BOVAG en RAI en dataleverancier RDC.

De sector ondervindt grote hinder van de chiptekorten waardoor de levering is verstoord en autofabrikanten momenteel veel minder auto’s kunnen produceren. Hierdoor loopt de uitlevering vertraging op, zeggen BOVAG en RAI. Het aantal nieuw geregistreerde auto’s bleef in december steken op 35.708. Dat is bijna 16 procent minder dan een jaar eerder.

De branche telde in totaal 64.027 nieuwe elektrische wagens. In 2020 ging het nog om 72.858 voertuigen. In beide jaren waren elektrische auto's goed voor ongeveer een vijfde van de markt.De verenigingen verwachten dat er in het komende jaar 390.000 auto's verkocht zullen worden, maar dat is afhankelijk van hoelang de tekorten nog duren.

Verder publiceerden de verenigingen en de dataleverancier een overzicht van de bestverkochte modellen en merken van 2021. De bestverkochte auto van 2021 is de KIA Niro. Daar zijn in totaal 10.812 exemplaren van geregistreerd. De Volvo XC40 staat op de tweede plaats met 8.448 auto's. Daarna volgen de Volkswagen Polo (8.009), de KIA Picanto (7.929) en de Skoda ENYAC (6.621).

Het meest verkochte merk in 2021 is Volkswagen, met een marktaandeel van 9,6 procent. Daarna volgen KIA (9,3 procent) en Toyota (7,1 procent). Peugeot en Skoda sluiten de top vijf. Beiden hebben een marktaandeel van 6,3 procent.