Het Verenigd Koninkrijk scherpt per 1 januari de douane-eisen aan. Deze maatregel is in het kader van de Brexit. Vanaf 1 januari moet voor alle producten die vanuit de EU worden verscheept een volledige Britse invoeraangifte ingevuld zijn.

Ook de invoer van dierlijke en plantaardige producten moet vooraf worden gemeld aan de Britse autoriteiten.

Aanvankelijk zou de Britse douane vanaf april 2021 om meer papierwerk vragen bij de import van voedingswaren als melk en vlees uit de Europese Unie. Maar de deadline werd meerdere keren opgeschoven.

Volgens de Britten zorgen de administratieve rompslomp en de nieuwe immigratieregels ervoor dat problemen in de bevoorradingsketen worden verergerd. Aan Europese zijde gelden de extra controles al wel voor goederen uit het Verenigd Koninkrijk.

Later dit jaar worden nog een aantal douaneformaliteiten aangepast. Veiligheids- en beveiligingsaangiften zullen pas op 1 juli 2022 vereist zijn.