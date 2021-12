ING kampte op oudejaarsavond korte tijd met een storing. Nederlandse klanten konden niet inloggen bij het digitaal bankieren.

De problemen begonnen rond 18.00 uur en waren om 20.30 uur weer opgelost. De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk.

Volgens een woordvoerder van de bank werd de storing veroorzaakt door een verandering in het interne netwerk. Die leidde tot onverwachte problemen bij onlinebankieren via de computer en de mobiele app. Daardoor konden mensen bijvoorbeeld ook niet hun saldo checken. Betalingen ontvangen was nog wel mogelijk.